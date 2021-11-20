الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال جولة بحي المنتزه.. محافظ الإسكندرية: «مستعدون لمواجهة النوة»

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع كسح مياه الامطار

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم السبت، شارع مصطفى كامل بنطاق حي المنتزة أول، في إطار جولاته الميدانية المستمرة التي يقوم بها المحافظ منذ الصباح الباكر لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والأجهزة التنفيذية.

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وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، مُشيرًا إلى أن حالة الاستنفار بأجهزة المحافظة مستمرة لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وطمأن الشريف مواطني الإسكندرية إلى جاهزية المحافظة والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع موجة الطقس السيئ، موضحاً أنه بالرغم من غزارة الأمطار الكثيفة التي تشهدها الإسكندرية منذ أمس إلا أنه جاري التعامل الفوري وتصريف جميع تجمعات مياه الأمطار أول بأول.

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وأوضح الشريف أن استعداد المحافظة للنوات بدأ منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه تم تطهير أكثر من 94 ألف مطبق وأكثر من 38 ألف شنيشة، وتم تحديث أسطول سيارات الصرف الصحي بسيارات مدمجة لسحب مياه الأمطار.

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وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كان قد أمر بتخصيص بمليار و300 مليون جنيه لإصلاح شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية وهو ما كان له الأثر الفعال هذا العام للتصدي لموجة الطقس السيء.

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وقرر محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية “طلاب ومعلمون”، وذلك لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً علي سلامة المواطنين.

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الإسكندرية جولاته الميدانية تجمعات مياه الأمطار الأجهزة التنفيذية عدم الاستقرار الامطار

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دفاعًا عن التنوير

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