السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثقافي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي  حسن ناظم في باريس مع وزيرة الثقافة الفرنسية روزيلين باشيلو سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين ولا سيما في مجال التراث.

وذكر بيان للوزارة الثقافة العراقية  اليوم السبت، أن "وزيرة الثقافة الفرنسية أعربت عن سرورها؛ لقوة الروابط الثقافية بين البلدين، وأثنت على جهود الحكومة العراقية في إعادة تأهيل المواقع الأثرية المتضررة من الهجمات الإرهابية".

وأكدت "استمرار فرنسا في دعم العراق ليس معنوياً فحسب، بل يمكن أن تكون فرنسا شريكاً في تنفيذ المشاريع في مجال التراث الثقافي وتطوير القدرات ببرامج التدريب في التخصصات المختلفة ناهيك عن استمرار كبرى المؤسسات الثقافية الفرنسية بالمساهمة لإعادة إحياء معالم التراث". 

من ناحيته، قال السفير الفرنسي في العراق ايريك شوفيله، اليوم السبت، أن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول عبد الوهاب الساعدي أحد أبطال معركة الموصل.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الارهاب العراقي، أن "الساعدي استقبل سفير فرنسا ايريك شوفيله في مقر جهاز مُكافحة الإرهاب".

وقال الساعدي حسب البيان إن "جهاز مُكافحة الإرهاب يُرحب بهذه الزيارة وأنها تندرج ضمن أطار تعزيز العلاقات الفرنسية - العراقية في مجال مُكافحة التنظيمات الإرهابية وفكرهم المُتطرف"، مشيدا "بالدور الذي يقوم به الجانب الفرنسي بدعم جهود القوات العراقية في مجال مُحاربة عصابات داعش الإرهابية".

من جانبه أعرب السفير الفرنسي "عن سعادته البالغة بزيارة مقر جهاز مُكافحة الإرهاب ولقاء رئيسه الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي الذي وصفه بأنه أحد أبطال معركة الموصل " .

وأكد إن "حكومته ستعمل على دعم العراق في مجالات مُكافحة الإرهاب وستعمل مع شُركائها في الاتحاد الأوروبي على مُساندة الحُكومة العراقية وأجهزتها الأمنية في مُلاحقة بقايا عصابات داعـش في البلاد".

وتابع البيان أن "اللقاء تضمن زيارة نصب شُهداء الجهاز الذين سقطوا وهُم يُدافعون عن أمن بلادهم وشعبهم".

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وائل لطفي

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