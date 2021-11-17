مركز تطعيم بالأوبرا لأعضاء وزارة الثقافة والتشكيليين

أقامت وزارة الصحة مركزًا لتطعيم داخل دار الأوبرا بجوار نقابة التشكيليين، لتطعيم أعضاء وزارة الثقافة، ونقابة التشكيليين.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كُوفيد-19 والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.