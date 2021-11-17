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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-11-2021

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الدينار الكويتي في مواجهة الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-11-2021، في الأسواق المحلية المصرية.

 

على المستوى المحلي، يواصل سعر الدينار الكويتي داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية استقراره من حيث مستويات الشراء والبيع، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري على المستويات المعلنة عند مستوى 51.76 جنيه للشراء 52.22 جنيه للبيع.

 

ووفقًا للتحديث الأخير للعملات وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات البنوك المصرية، اليوم، ليحقق 3.31 دولار أمريكي.

 

و يعرض موقع " الدستور" عبر التقرير التالي أسعار الدينار الكويتي في مواجهة المصري داخل التعاملات المصرفية اليوم والتي جاءت على المستوى الآتي : 

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 

 

جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند مستوى 51.76 جنيه للشراء 52.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

 

جاءت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع .

 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

 

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

 

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

 

وحقق سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع

 

يشار الي أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حالياً، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م .

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