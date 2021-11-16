الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلاب المدارس يزورون إدارة الحماية المدنية ببنى سويف

الزيارة
الزيارة

نظمت مديرية أمن بنى سويف، اليوم الثلاثاء، زيارة  لطلاب المدارس لإدارة الحماية المدنية التابعة للمديرية حتى يتعرف الطلاب على كيفية مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم وممتلكاتهم.

من جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.

جاءت الزيارة فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع.

مديرية أمن بنى سويف زيارة اختصاصات وزارة الداخلية حماية الشخصيات الرسمية بني سويف

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وائل لطفي

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