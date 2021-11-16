الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة تتلقى «أموال الفيديوهات» وتتاجر في الدولار

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة تتاجر في النقد الأجنبي من خلال تلقي تحويلات بريدية لأصحاب الفيديوهات التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية وذلك نظير قيامها ببث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال أحد المواقع الإلكترونية، حيث يتم إرسال تلك التحويلات المالية من إحدى الدول على حسابها الشخصى على أحد البنوك داخل البلاد، وقيامها عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التى يتم بثها على الموقع الإلكترونى المشار إليه نقداً أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغيير العملة بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتها منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

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