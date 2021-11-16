الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق قطع أذن طالب بـ«كتر» في التجمع

حبس سائق
حبس سائق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامه بالتعدي على طالب بسلاح أبيض وتسبب في إصابته بـ20 غرزة بالوجه، وقطع أذنه نصفين بمنطقة التجمع الثالث، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم يعمل سائقا، اعترض طريق طالب محاولًا أخذ هاتفه منه وباعتراضه قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض “كتر”.

تعود بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الثالث من سيدة تتهم سائق بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض كتر بعد اعتراض طريقه، محاولًا سرقة  هاتفه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه.وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس سائق طالب نيابة اذن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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