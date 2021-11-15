الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: 5143 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

سجلت ماليزيا 5 آلاف و143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله اليوم الاثنين .

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم في بيان عن هشام عبد الله قوله، إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليوني و551 ألفا و452 حالة.

 وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تبلغ حصيلة  الوفيات في ماليزيا 29 ألفا و676 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

ماليزيا كورونا كوفيد الصحة اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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