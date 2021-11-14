«التخطيط» ترصد أهم إنجازات الدولة فى مشروعات البنية التحتية

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المعلومات بشأن إنجازات الدولة المصرية فى قطاع البنية التجتية خلال السنوات السبعة الماضية، والتى ساهمت فى دفع عجلة التنمية وتوفير العديد من فرص العمل وتعزيز الاستثمار فى العديد من القطاعات، التى يتمثل أبرزها فيما يلى:

اتخذت مصر خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتيه من خلال زيادة استثمارات القطاع بنسبة 340% على مدار 7 سنوات خلال الفترة بين عامى 2015-2016 و 2021-2022 بنحو 2.3 تريليون جنيه.

نفذت مصر أكثر من 90% زيادة فى استثمارات الطرق والكبارى خلال الـ 3 سنوات السابقة، لترتفع من 0.89 مليار دولار خلال عام 2018 لـ 1.79 مليار دولار خلال عام 2020.

وجهت الدولة المصرية 79 مليار جنيه استثمارات فى قطاع الإسكان فى عام 2019-2020 تم من خلالها تنفيذ 194.2 ألف وحدة.

وقد ساهمت المشروعات السكنية فى توفير 800 ألف فرصة عمل.

تعمل الحكومة على تحسين شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة.

يتم تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية وهم: مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، ومشروع المونوريل بالقاهرة بتكلفة 3.5 مليارات دولار، مما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد فى الحد من البصمة الكربونية لمصر.

وفيما يخص البنية التحتية للتصنيع، تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة خلال الـ 6 سنوات الماضية، ساهموا فى توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب.

إقامة مجتمعات مستدامة حيث أنفقت الحكومة المصرية 2.3 مليار دولار فى تطوير العشوائيات.

إنشاء مدن جديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، مدينة شرق بورسعيد الجديدة، مدينة الجلالة، مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة السويس الجديدة.

تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمدن الجديدة من إجمالى مساحة الأرض 7.5%.

كما تستهدف الحكومة المصرية أيضًا تحقيق توازن إقليمى فى تطوير البنية التحتيه، حيث تهدف مبادرة حياة كريمة إلى تنمية القرى المصرية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية فى مختلف المجالات، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات.

من المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية بين 2020-2024 مدفوعًا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التوسع فى المشروعات الخضراء.