ما دية قتل اثنين بالخطأ؟ دار الإفتاء تجيب

من الأسئلة التي حظيت باهتمام كبير داخل جروبات الفتوى، وأثارت جدلاً من رواد التواصل الاجتماعي"فيسبوك" حيث تباينت الرواد ما بين الإجابات من جانب المتخصصين في الدراسات الشرعية، وفقا لما جاء في القرآن إلا أن البعض أنكر تلك الردود، حيث جاء نص السؤال كالتالي: ما هي دية القتل الخطأ إثر حادث سيارة لذكرين وأحدهما طفل يبلغ 13 عامًا؟

وعند الرجوع إلى دار الإفتاء، أجابت على تلك الفتوى عبر موقعها الرسمي ضمن الأسئلة التي قامت بالرد عليها من جانب المواطنين من مختلف الدول.

وقالت الإفتاء إن الذي عليه الفتوى في عصرنا وبلدنا أن الدية الواجبة شرعًا في القتل الخطأ هي ما يساوي 35 كجم وسبعمائة جرامًا من الفضة الشائعة ولا فرق في ذلك بين الطفل والبالغ، ويجوز شرعًا التصالح في أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.