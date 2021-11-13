إصابة شخص فى حادث سيارة على طريق الأوتوستراد

أُصيب شخص بعدما صدمته سيارة، اليوم السبت، أثناء عبوره طريق الأوتوستراد بمنطقة صقر قريش، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شخص، وعلى الفور توجهت الخدمات المرورية لمكان الواقعة، وتم ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

كانت بيانات النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2020، قد كشفت عن مجموعة من المؤشرات الهامة، حيث بلغ عدد إصابات حوادث الطرق نحو 56 ألفًا و789 إصابة عام 2020، مقابل 79 ألفًا و904 إصابات عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 28.9%، وكانت أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية بواقع 12 ألفًا و767 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة القاهرة 219 إصابة عام 2020.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن شهر يناير يعد أعلي شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ 6 آلاف و495 إصابة، بينما شهر يونيو هو أقل الشهور حيث بلغ 3282 إصابة عام 2020.

وبالنسبة لعدد الوفيات بلغ 6 آلاف و164 متوفى عام 2020، مقابل 6 آلاف و722 متوفى عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 8.3%، وسجل عدد إصابات الذكور 46 ألفًا و324 مصابًا عام 2020، مقابل 63 ألفًا و531 مصابًا عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 27%، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 10 آلاف و222 إصابة عام 2020، مقابل 16 ألفًا و373 إصابة عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 37.6%.