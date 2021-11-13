فايز يكتسح انتخابات نادى طنطا وصدقى أمينا للصندوق وأبو فريخة نائبا

أسفرت عمليات فرز الأصوات في انتخابات نادي طنطا التي انطلقت في التاسعة صباح اليوم الجمعة بعد غلق باب التصويت في السابعة مساء عن فوز المحاسب فائز عريبي بمنصب رئيس نادي طنطا بفارق حوالي ألف صوت عن أقرب منافسيه.



وعلى مقعد نائب الرئيس فاز المحاسب محمد أبو فريخه بمقعد النائب، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز المستشار محمد صدقى بفارق أكثر من ألفي صوت على أقرب منافسيه.

وفاز أعضاء فوق السن الدكتور محمد سويلم الذي حصد أعلى أصوات من الجمعية العمومية ويليه المحاسب ياسر المنشاوي والدكتور أحمد رياض المنشاوي والدكتور أحمد شمس والمستشار محمد العواني.

كما فاز أعضاء تحت السن

المحاسب كريم ممدوح أبو العزم ودكتور عمرو عصام شوبير.



وكان قد ارتفعت نسبة الإقبال على المشاركة في التصويت لاختيار المجلس الجديد لنادي طنطا الرياضي إذ توافد أعضاء الجمعية العمومية في مجموعات على مقر النادي بمدينة طنطا عقب صلاة الجمعة.



وبدأت عملية تسجيل الحضور في التاسعة صباحا وارتفعت النسبة مع دقات الثانية والنصف ظهرا فيما إنتهى التصويت في السابعة مساء تحت إشراف قضائي على انتخابات النادي.



وشهدت انتخابات نادى طنطا لاختيار مجلس إدارة جديد لقيادة النادي خلال ال4سنوات القادمة منافسة قوية وحامية بين جميع المرشحين على كل المقاعد بعد أن غلق باب قبول أوراق المرشحين والذى استمر لمدة أسبوع.



ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 29 ألف صوت لكن المعتاد أنه لا يزيد عدد الحاضرين والمشاركين عن 7 آلاف صوت على الأكثر، والاعتماد كله على كتل تصويتية جماعية مثل أصوات الكنيسة الذين يبلغ عددهم نحو 1850 صوتًا وأصوات الأطباء والمهندسين والشخصيات العامة.