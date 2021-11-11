الخميس 11 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تاجر يقتل نجل جاره بالإسماعيلية.. و«الفدية» السبب

الطفل
الطفل

تمكن رجال الأمن بالإسماعيلية، من حل لغز اختفاء طفل في مدينة التل، بعد اختفاء الطفل، وتلقي والديه اتصال هاتفي يطالبهم بفدية مالية مقابل عودة الطفل لهم.
وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة التل  الكبير، يُفيد بورود بلاغ من "فتحي.ا" بائع لبن مقيم التل الكبير، يفيد باختفاء نجله  ١٤ عامًا،  يوم 7  نوفمبر الجاري، وتلقيه اتصال تليفوني من مجهول يطلب فدية 150 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

وعلى الفور شكلت المباحث فريقًا مع ضباط الأمن العام، أن المتهم "محمود.م.ا" يعمل تاجر وجار المجني عليه، حيث قام باستدراج الطفل بدعوى شراء لبن بعدما شاهده الطفل أثناء تواجده مع  إحدى  السيدات داخل منزله في علاقة غير شرعية، من ثم قام بتقييده فقام الطفل بالصراخ، وخشية من افتضاح أمره قام بتكميمه باستخدام "البلاستر" وخنقه حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة، وسقط جثة هامدة ووضعه في "جوال" وألقى به في أرض زراعية.

واشترى المتهم خط تليفون جديد، وأجرى اتصالًا بوالد الطفل المجني عليه يدعى اختطافه، وطلب مبلغ 150 ألف جنيه فدية لإطلاق سراحه.

وتتبعت الأجهزة الأمنية التليفون وألقت القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته ومكان إلقاء الجثة، وتمكن ضباط مباحث التل الكبير من  القبض على المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقتل الطفل خشية من افتضاح أمره.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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