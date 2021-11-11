الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جولة تفقدية لوزير السياحة فى طريق الكباش ومعبد الأقصر

جولة وزير السياحة
جولة وزير السياحة والآثار

توجه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى معبد الأقصر وطريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش؛ لتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما، وما تم من تجهيزات بالموقع استعدادا لاحتفالية الأقصر. 

جاء ذلك بعد الانتهاء مساء أمس من ورشة العمل الموسعة مع مسؤولي وممثلي الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر، للوقوف على الموقف التنفيذي للعرض الفني للاحتفالية المقرر إقامتها خلال الأسابيع القليلة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، ومحمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، ومسؤولو وممثلو الشركة المنفذه للاحتفالية.

واستهل وزير السياحة والآثار جولته بتفقد مسارات الزيارة بمعبد الأقصر، وطريق المواكب، وما تم إنجازه من أعمال ترميم وتطوير ونظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضاري لهذا الموقع، لإبراز المنطقة الأثرية ورونقها.

كما تفقد ما تم تنفيذه من أعمال لإقامة معرض للصور النادرة من القرن الـ19 في أماكن محددة على طريق المواكب والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

كما تفقد أيضا ما تم تنفيذه من التجهيزات اللازمة والتي تقوم بها الشركة المنفذة لإقامة الاحتفالية من ديكورات وعناصر فنية ومواد دعائية لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر. 

اثار مشروعات الأقصر العصور القديمة معابد الكرنك وزير السياحة والآثار طريق الكباش

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وائل لطفي

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