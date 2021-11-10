في الشتاء ..ديكورات دافئه لغرفة معيشة موضه 2022

في فصل الشتاء، يرغب كثيرون المكوث في المنزل، لذا يجب أن يكون بيتك على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوفك من خلال وضع لمسات فنية في ، ووفقًا لموقع “digsdigs” نرصد مجموعة من ديكورات تمنحك الدفء.

غرفة معيشة فرنسية أنيقة مع قولبة منحوتة على شكل تاج وميدالية كلاسيكية وأثاث جلدي ومدفأة غير قابلة للتشويش

مساحة مستوحاة من الطراز الباريسي مع جدران خضراء وقوالب تاج مزخرفة جميلة وأرضية خشبية بالإضافة إلى أثاث عصري.

غرفة معيشة على الطراز الباريسي مع قولبة تاج مزخرفة ومدفأة غير عاملة وأريكة مخملية بورجوندي وأرفف متخصصة مدمجة.

أرضية باركيه وقوالب تاج مزخرفة بطبقات على السقف بالإضافة إلى قولبة على الجدران تجعل المساحة رائعة للغاية.

غرفة معيشة جريئة وأنيقة مع قولبة جذابة وجميلة ، ميدالية سقف راقية وأثاث أبيض حديث وعتيق وكتب وإكسسوارات جريئة.

غرفة جلوس باريسية مع طبقات مزخرفة ومدفأة رخامية راقية ومرآة كبيرة فوقها وأريكة مخملية باللون الأزرق الداكن.

غرفة معيشة باريسية أنيقة مع نقش تاج مزخرف وميدالية سقف ، مدفأة لا تعمل ، أريكة أنيقة وكراسي جلدية.

مساحة باريسية محايدة تخطف الأبصار بجدران رمادية ، نسيج خشبي أبيض ،تشكيل التاج ، أثاث أبيض ومقاعد ذات ألوان محايدة.

غرفة نوم مزرعة حديثة تتميز بسقف رمادي مع صب تاج ريفي ملون وثريا جذابة وجدار معرض صغير وأثاث عتيق وعصري.

غرفة نوم مع إطارات السقف، والنوافذ والموقد ومطابقة عوارض خشبية.

تصميم داخلي معاصر محاط بقوالب التاج وبإضاءة غير مباشرة فوقه فكرة رائعة للغاية.

تصميم مدخل greige خالد

مساحة أنيقة رثّة محايدة مع إحساس فرنسي قوي ، صبغة عتيقة اللون وثريا كريستالية.

مساحة محايدة مع صب تاج يغطي المداخل وصب تاج مزخرف على السقف للحصول على مظهر أكثر تطوراً.

غرفة جلوس راقية ورائعة على الطراز الباريسي مُصممة بألوان محايدة ، لمسات داكنة لقليل من الدراما وبقالب تاج مزخرف رائع وميدالية سقف.

مدخل حديث راقي بجدران رمادية حمامة ، صب أبيض بما في ذلك تشكيل التاج ، لمسات سوداء وداكنة لتباين جريء ، ومساحة أنيقة.