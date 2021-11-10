الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في الشتاء ..ديكورات دافئه لغرفة معيشة موضه 2022

ديكورات شتوية
ديكورات شتوية

في فصل الشتاء، يرغب كثيرون المكوث في المنزل، لذا يجب أن يكون بيتك على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوفك من خلال وضع لمسات فنية في ، ووفقًا لموقع “digsdigs” نرصد مجموعة من ديكورات تمنحك الدفء.

غرفة معيشة فرنسية أنيقة جميلة مع قولبة منحوتة على شكل تاج وميدالية كلاسيكية وأثاث جلدي ومدفأة غير قابلة للتشويش

غرفة معيشة فرنسية أنيقة مع قولبة منحوتة على شكل تاج وميدالية كلاسيكية وأثاث جلدي ومدفأة غير قابلة للتشويش

مساحة جميلة مستوحاة من الطراز الباريسي مع جدران خضراء وقوالب تاج مزخرفة جميلة وأرضية خشبية بالإضافة إلى أثاث عصري رائع من منتصف القرن

مساحة مستوحاة من الطراز الباريسي مع جدران خضراء وقوالب تاج مزخرفة جميلة وأرضية خشبية بالإضافة إلى أثاث عصري.

غرفة معيشة جميلة على الطراز الباريسي مع قولبة تاج مزخرفة ومدفأة غير عاملة وأريكة مخملية بورجوندي وأرفف متخصصة مدمجة

غرفة معيشة على الطراز الباريسي مع قولبة تاج مزخرفة ومدفأة غير عاملة وأريكة مخملية بورجوندي وأرفف متخصصة مدمجة.

أرضية باركيه جميلة وقوالب تاج مزخرفة بطبقات على السقف بالإضافة إلى قولبة على الجدران تجعل المساحة رائعة للغاية

أرضية باركيه وقوالب تاج مزخرفة بطبقات على السقف بالإضافة إلى قولبة على الجدران تجعل المساحة رائعة للغاية.

غرفة معيشة جريئة وأنيقة مع قولبة جذابة وجميلة ، مع ميدالية سقف راقية وأثاث أبيض حديث وعتيق وكتب وإكسسوارات جريئة

غرفة معيشة جريئة وأنيقة مع قولبة جذابة وجميلة ، ميدالية سقف راقية وأثاث أبيض حديث وعتيق وكتب وإكسسوارات جريئة.

غرفة جلوس باريسية رائعة مع طبقات مزخرفة ومدفأة رخامية راقية ومرآة كبيرة فوقها وأريكة مخملية باللون الأزرق الداكن

غرفة جلوس باريسية مع طبقات مزخرفة ومدفأة رخامية راقية ومرآة كبيرة فوقها وأريكة مخملية باللون الأزرق الداكن.

غرفة معيشة باريسية أنيقة رائعة مع نقش تاج مزخرف وميدالية سقف ، مع مدفأة لا تعمل ، وأريكة أنيقة وكراسي جلدية

غرفة معيشة باريسية أنيقة مع نقش تاج مزخرف وميدالية سقف ، مدفأة لا تعمل ، أريكة أنيقة وكراسي جلدية.

مساحة باريسية محايدة تخطف الأبصار بجدران رمادية ، ونسيج خشبي أبيض ، وتشكيل التاج ، وأثاث أبيض ومقاعد ومقاعد ذات ألوان محايدة

مساحة باريسية محايدة تخطف الأبصار بجدران رمادية ، نسيج خشبي أبيض ،تشكيل التاج ، أثاث أبيض ومقاعد ذات ألوان محايدة.

غرفة نوم مزرعة حديثة تتميز بسقف رمادي مع صب تاج ريفي ملون وثريا جذابة وجدار معرض صغير وأثاث عتيق وعصري

غرفة نوم مزرعة حديثة تتميز بسقف رمادي مع صب تاج ريفي ملون وثريا جذابة وجدار معرض صغير وأثاث عتيق وعصري.

غرفة معيشة بمزرعة حديثة تتميز بقوالب تاج غنية بالألوان تحيط بالسقف والنوافذ والمدفأة وعوارض خشبية متطابقة

غرفة نوم مع  إطارات السقف، والنوافذ والموقد ومطابقة عوارض خشبية.

 

تصميم داخلي معاصر محايد محاط بقوالب التاج وبإضاءة غير مباشرة فوقه فكرة رائعة للغاية

تصميم داخلي معاصر محاط بقوالب التاج وبإضاءة غير مباشرة فوقه فكرة رائعة للغاية.

تصميم مدخل greige خالد

تصميم مدخل greige خالد

مساحة أنيقة رثّة محايدة مع إحساس فرنسي قوي ، مع صبغة عتيقة اللون وثريا كريستالية

مساحة أنيقة رثّة محايدة مع إحساس فرنسي قوي ، صبغة عتيقة اللون وثريا كريستالية.

مساحة محايدة مع صب تاج يغطي المداخل وصب تاج مزخرف على السقف للحصول على مظهر أكثر تطوراً

مساحة محايدة مع صب تاج يغطي المداخل وصب تاج مزخرف على السقف للحصول على مظهر أكثر تطوراً.

غرفة جلوس راقية ورائعة على الطراز الباريسي مُصممة بألوان محايدة ، مع لمسات داكنة لقليل من الدراما وبقالب تاج مزخرف رائع وميدالية سقف

غرفة جلوس راقية ورائعة على الطراز الباريسي مُصممة بألوان محايدة ، لمسات داكنة لقليل من الدراما وبقالب تاج مزخرف رائع وميدالية سقف.

مدخل حديث راقي بجدران رمادية حمامة ، وصب أبيض بما في ذلك تشكيل التاج ، ولمسات سوداء وداكنة لتباين جريء ، مساحة أنيقة

مدخل حديث راقي بجدران رمادية حمامة ، صب أبيض بما في ذلك تشكيل التاج ، لمسات سوداء وداكنة لتباين جريء ، ومساحة أنيقة.

فصل الشتاء يرغب الكثير منا المكوث في المنزل المكوث في المنزل الاستعداد لاستقبال ضيوفك وضع لمسات فنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«مدبولي» يطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا: «الدولة وفرت الكميات اللازمة»

حقيقة توجيه تبرعات المساجد لإنفاقها على تمويل المشروعات القومية

سبب وفاة الفنان أحمد خليل.. كل ما تريد معرفته عن «الرفرفة الأذينية»

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

مجلس الوزراء يحدد سعر أردب القمح بـ820 جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

عباس: إسرائيل لن تتمتع بالسلام ما لم تعمل من أجله

حقيقة فرض ضريبة فردية على طعام السياح اليهود بالمغرب

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين