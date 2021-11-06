إحالة المتهمين بالشروع فى قتل شاب تصدى لمعاكستهم للفتيات بالسلام

أحالت نيابة السلام، اليوم السبت، 3 أشخاص لمحكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالشروع فى قتل شخص تصدى لهم أثناء معاكسة الفتيات فى دائرة قسم شرطة السلام.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين قاموا بالتعدى على المجنى عليه بعد مشاجرة نشبت بينهم أمام أحد الكافيهات عندما حاول المجنى عليه التصدى للمتهمين أثناء معاكستهم للفتيات المارة بالطريق، وانتهت المشادة بينهم لمشاجرة أسفرت عن طعنه بسلاح أبيض.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتلاحظ لهم نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة أحد الأشخاص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، ونقل المصاب إلى مستشفى السلام العام لتلقى العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين وتولت النيابة التحقيق.