الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بالشروع فى قتل شاب تصدى لمعاكستهم للفتيات بالسلام

المتهمين
المتهمين

أحالت نيابة السلام، اليوم السبت، 3 أشخاص لمحكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالشروع فى قتل شخص تصدى لهم أثناء معاكسة الفتيات فى دائرة قسم شرطة السلام.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين قاموا بالتعدى على المجنى عليه بعد مشاجرة نشبت بينهم أمام أحد الكافيهات عندما حاول المجنى عليه التصدى للمتهمين أثناء معاكستهم للفتيات المارة  بالطريق، وانتهت المشادة بينهم لمشاجرة أسفرت عن طعنه بسلاح أبيض.   

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتلاحظ لهم نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة أحد الأشخاص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، ونقل المصاب إلى مستشفى السلام العام لتلقى العلاج  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  ضد المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة السلام مشاجرة متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

انتصار السيسى ترحب بالسيدة الأولى لإفريقيا الوسطى: ناقشنا دعم وتمكين المرأة

الباز يكشف: ماذا تستفيد مصر من استضافة قمة المناخ؟

وزير الأوقاف يكشف سبب إعفاء المساجد الصوفية من قرار إزالة صناديق التبرعات

رد فعل غير متوقع من طارق حامد عقب استبعاده من المنتخب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام