السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. آخر يوم تصوير «حكايتى مع الزمان» بطولة ميرفت أمين

ميرفت أمين
ميرفت أمين

تواصل ميرفت أمين تصوير مشاهدها ضمن أحداث حكاية «حكايتي مع الزمان»، الذي يعرض حاليًا على شاشة «دي إم سي».

وقال مصدر داخل فريق العمل، لـ«الدستور»، إن صناع العمل يعكفون اليوم على تصوير المشاهد الأخيرة للعمل بالتزامن مع عرضه، مشيرًا إلى أنهم يقومون بتصوير المشاهد الخارجية في مختلف الديكورات ما بين مبنى النيابة العامة وبين إحدى القهاوي.

وتعرض حدوتة «حكايتي مع الزمان» بطولة الفنانة ميرفت أمين، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على قناة dmc الساعة الثامنة مساءً، ومن المقرر إذاعة الحلقة الأخيرة منها يوم الأربعاء المقبل.

وتتم إعادة المسلسل في الساعة الواحدة صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بينما تعرض الحلقة من المسلسل على dmc drama، اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد عرضها في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا، كما تعرض يوميًا على منصة «watch it».

حكاية "حكايتي مع الزمان" من إخراج أحمد حسن وتأليف أمين خليل والحكاية من بطولة أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد رضوى جودة، هايدي رفعت.

وتعد حكاية “حكايتى مع الزمان” هي الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل “إلا أنا”، حيث عرضت مؤخرًا حكاية “على الهامش” بطولة نيرمين الفقي، وإخراج أحمد شفيق، وحكاية “بدون ضمان” بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، وإخراج ياسمين أحمد كامل. 

وعرضت قناة "دي إم سي" حكاية "علي الهامش" مؤخرًا، على قناة dmc، حيث دارت أحداث الحكاية حول ياسمين التي تنفصل عن زوجها وتدخل في مشاكل معه حول حضانة الأولاد، وهي من بطولة نيرمين الفقي وصبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أحمد شفيق.

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