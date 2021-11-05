كل ما تريد معرفته عن سيارات «تحيا مصر» لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز

يتميز مشروع "تحيا مصر" التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السيارات المتحركة لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز في المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في المدن الجديدة بثلاث سيارات حاليًا وتهدف إلى في تنفيذها 7 محاور رئيسية، وهي:

استلام السلع من المصرية لتجارة الجملة

أولاً: تقوم باستلام السلع التموينية من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تقوم سيارات "تحيا مصر" المتحركة بتوفير الـ28 سلعة تموينية وتشمل سلع أساسية مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة والسمنة وغير ذلك.

توفير 15 سلعة إضافية كسلع بديلة للخبز

ثانيًا: تقوم سيارات "تحيا مصر" المتحركة التابعة تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير أكثر من 15سلعة إضافية كسلع بديلة للخبز.

يختار المواطن السلع

ثالثًا: تستهدف سيارات "تحيا مصر" المتحركة، المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق التي تخلوا من الخدمات التموينية.

تحديد خريطة بالمناطق المستهدفة للتوزيع الجغرافي

رابعًا: تقوم هذه السيارات المتحركة بتحديد خريطة بالمناطق التي يتم التوزيع الجغرافي لها السلع التموينية تحت إشراف وزارة التموين.

سيارات "تحيا مصر" تمتلك ماكينات صرف التموين

خامسًا: السيارت المتحركة "تحيا مصر" هي الوحيدة التي تمتلك ماكينات الصرف الآلي لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز وتفعيل السيستم لها ويحظر على أي بقال تمويني أو مشروع جمعيتي الخروج بماكينات آلية للصرف المقررات التموينية.

سيارت تحيا مصر تنوع السلع لصالح المواطنين

سادسًا: تعمل سيارات "تحيا مصر" المتحركة على تنوع السلع الشهيرة في المنافذ المتنقلة، حيث يقبل عليها المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بالحصول عليها من خلال توفير نقاط الخبز.

منافذ مجمعات استهلاكية صغيرة

سابعًا: نجحت المنافذ المتحركة في توفير كافة السلع، حيث إنها تشبه به المجمعات الاستهلاكية الصغيرة التي تعمل بالتوازي مع مشروع "جمعيتي" البالغ نحو 6000 فرع المنتشر على مستوى الجمهورية، في حين تعمل المجمعات الاستهلاكية على توفير السلع التموينية وفارغ نقاط الخبز والسلع الحرة بتخفيضات 25 في المئة.