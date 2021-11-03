الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تشارك فى اجتماع الخبراء لإعداد خطة عربية للتربية والتثقيف بـ«حقوق الإنسان»

سامح شكري
سامح شكري

شارك وفد برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان في الاجتماع الأول لفريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.

وجاءت مشاركة وفد وزارة الخارجية في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وبادر الوفد المصري في إطار العمل على تعزيز التعاون المشترك بهدف تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات، بتقديم عرض من قِبل ممثلة الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حول التجربة الوطنية في إنشاء اللجنة، والتعريف بطبيعة عملها وتشكيلها واختصاصاتها.

وتم استعراض الملامح الرئيسية لصياغة وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026، مرورًا بمرحلة التحضير الأولية، والمشاورات الموسعة مع كافة الأطراف الفاعلة بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني، ووصولا لمرحلة الصياغة وإطلاق الاستراتيجية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وقد لاقى العرض المُقدم قبولا واسعا وترحيبا من ممثلي الدول العربية في مجموعة الخبراء، حيث أكدوا على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول العربية وتبادل الخبرات بشأن صياغة خطط وطنية في مجال حقوق الانسان.

حقوق الانسان مصر الخبراء الحكوميين الدول العربية وفد وزارة الخارجية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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