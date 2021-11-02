الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نائب التنسيقية» يُنهى أزمة انقطاع مياه الشرب فى شمال سيناء

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة حول تضرر أهالى شمال سيناء من منتفعي مشروع "إبنى بيتك" من انقطاع مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء.

 وأكد إسماعيل، أنه تم إنهاء إجراءات التوصيل لمن تقدم بها بعد استيفاء الملفات من مجلس مدينة العريش وكذلك الإعفاء من مصروفات المساهمة في الشبكة وتشغيل الآبار لخدمة المواطنين لحين الانتهاء من استكمال اجراءات التوصيل من الشبكة الجديدة.

ووجه نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  الشكر والتقدير لمحافظ شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

طلب الإحاطة 
النائب محمد إسماعيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مياه الشرب طلب إحاطة أهالي شمال سيناء

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