بريطانيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 40077 إصابة جديدة بكوفيد-19 و40 وفاة.

وكانت بريطانيا قد سجلت في اليوم السابق 38009 إصابات و74 وفاة بالمرض.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وفي سياق متصل، أصبحت الجرعات المعززة من لقاحات (كوفيد-19) متاحة في مراكز متنقلة ببريطانيا في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات العالمية بشكل كبير جراء الجائحة.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أنه سيصبح بمقدور أي شخص مؤهل للحصول على جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 الآن تلقي الجرعة الثالثة دون حجز مسبق في أي مركز متنقل تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، مع محاولتها تكثيف برنامج الجرعات المعززة قبل الشتاء، وتجاوز عدد الوفيات العالمية جراء الفيروس خمسة ملايين شخص.

ووفقا للصحيفة، بدلا من الانتظار للحصول على دعوة لتلقي الجرعة المعززة أو الحجز عبر الإنترنت، يمكن ببساطة اعتبارا من اليوم الذهاب إلى أقرب مركز متنقل لتلقي الجرعة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أكثر من ستة ملايين شخص قد تلقوا جرعة معززة بالفعل، لكن مسؤولي الصحة والحكومة البريطانية يحرصون على تكثيف الحصول على هذه الجرعات قبل "شتاء لا مثيل له".