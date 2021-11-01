المصرية لتسويق الأسماك تعلن طرح 9 أنواع من منتجات مزارع غليون وبحيرة ناصر

أكد محمد عبد الباري مدير فرع الأميرية للشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك تقوم بتسويق 6 أنواع من منتجات بحيرة ناصر وتشمل: طرح البلطي الشبارة بسعر 23 جنيها والدباش بسعر 34 جنيها والسردين ب 18 جنيها والشيلان الأسواني ب18 جنيها والبياض البلدي ب 35 جنيها للكيلو وقشر البياض ب35جنية.

وأضاف عبدالباري أن الشركة تطرح ثلاثة أصناف من منتجات مزارع غليون ومنها: طرح البلطي الطازج بسعر 28 جنيها والبوري الطازج ب55 جنيها والجمبري الطازج بسعر 120 جنيه وهي منتجات مزارع غليون وهيئة قناة السويس.

وتابع أن الفرع يوفر السلع التموينية ونقاط الخبز من 400 بطاقة إلى 500 بطاقة، مشيراً إلى أن الفرع من الفروع المتطورة التابعة للشركة المصرية لتسويق الأسماك.

و ذكر أنه بجانب طرح السلع التموينية وفارق نقاط الخبز يتم طرح السلع الحرة بأسعار مخفضة ومنها اللحوم المفرومة المجمدة بسعر 55 جنيها والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها.

وقال إن هناك زيادة في الإقبال بنسب مرتفعة على الأسماك المجمدة.