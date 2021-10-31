شيخ الأزهر: قمة المناخ فرصة حقيقية للاتحاد من أجل مستقبل أفضل للإنسانية

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن قمة المناخ COP26 فرصة حقيقية لرفع الوعي بمخاطر التغيير المناخي، والاتحاد من أجل مستقبل أفضل للإنسانية.

وأضاف، خلال تغريدة به باللغتين العربية والإنجليزية على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، السبت، أنه لا بديل عن إعلاء مبدأ المسئولية المشتركة والتضامن لعبور تلك الأزمة الخانقة والحد من التغيرات المناخية؛ وفاء بمسئوليتنا جميعًا تجاه الأجيال القادمة.

من ناحية أخرى، استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السفير ماجد نافع، نائب مساعد وزير الخارجية للوكالات الدولية المتخصصة، والسفير المصري الجديد لدى دولتي "سيرلانكا والمالديف".



وهنأ وكيل الأزهر، السفير ماجد نافع، على تولي منصب سفير مصر لدى دولتي "سيرلانكا والمالديف"، مؤكدًا استعداد الأزهر تعزيز سبل التعاون مع الدولتين في تدريب الأئمة والدعاة من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتدريبهم على أساليب تفنيد الفكر المتطرف ومواجهته على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن الأزهر يرحب بطلاب العلم من خلال المنِح الدراسية التي يقدمها للطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.

من جانبه، أشاد السفير ماجد نافع، بجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في نشر الوسطية والاعتدال، وتقديم الصورة الصحيحة عن جوهر وسماحة رسالة الإسلام إلى العالم، من خلال جولاته الخارجية وخطاباته التي ينصت لها الجميع ويصل صداها إلى العالم كله، مؤكدًا أن الأزهر حائط صد منيع للأفكار المتطرفة والمتشددة.