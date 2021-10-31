بعد انتشارها في الولايات المتحدة الأمريكية.. ما هي عناكب «جورو»؟

حالة من القلق سيطرت على سكان ولاية جورجيا الأمريكية، بعدما انتشرت بها ملايين من عناكب "جورو" التي يصل طول الواحد منها إلى 8 سنتيمترات، خائفين من تأثير هذه الظاهرة البيئية النادرة، التي لا تحدث كثيرًا، خاصًة أن حجم هذه العناكب كبير للغاية بعكس الذي يعتاد عليه سكان الولاية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن عناكب "جورو" في سياق السطور التالية:

عناكب الجورو هي جزء من مجموعة عناكب تُعرف باسم "نسّاجي الجرم السماوي".

عناكب جورو هي موطنها شرق آسيا.

تنتشر عناكب جورو بشكل خاص في اليابان والصين وكوريا وتايوان.

لا تمثل هذه العناكب السالف ذكرها تهديدًا للإنسان لكنها يمكن أن تعضّه في حال شعرت بخطر.

يصل طول عناكب الجورو الواحد منها إلى 8 سنتيمترات.

تتمكن عناكب جورو من صنع شبكات خيوط عملاقة تصل أقطارها إلى 3 أمتار.

تُعرف إناث هذه عناكب الجورو بعلامات صفراء وزرقاء وحمراء زاهية على أجسادها.

تأتي هذه عناكب الجورو نتيجة التغيرات الطفيفة التي تحدث في الأمطار بولاية جورجيا.

شوهدت هذه عناكب الجورو أول مرة في ولاية جورجيا عام 2014.

تساعد عناكب الجورو في الحد من انتشار البعوض والذباب.

يُتوقع أن تختفي معظم عناكب جورو بحلول أواخر نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن ويل هدسون عالم الحشرات في جامعة جورجيا، يعتقد أن هذا النوع من العناكب سينتشر في أنحاء جنوب الولايات المتحدة قريبًا.

وتابع هدسون: "ليس من الواضح سبب حدوث هذه الزيادة الملحوظة بأعداد العناكب هذا العام، لكن الأمر قد يكون مرتبطا بكمية الأمطار".