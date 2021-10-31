فرانس برس: اعتقال رجل نفذ هجوما بسكين في قطار بطوكيو

أعلنت وكالة “فرانس برس” في نبأ عاجل، اليوم الأحد، اعتقال رجل نفذ هجوما بسكين في قطار بطوكيو.

وفي سياق متصل، فقد 19 شخصا في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة الماضية، إثر انهيار طيني قوي يحمل طوفانا من المياه السوداء والحطام اجتاح صفوفا من المنازل غربي طوكيو.

وجاء الانهيار الطيني المدمر بعد هطلت أمطار غزيرة على المنطقة، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

ودُفنت عشرات المنازل في أتامي، وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة، حسبما أفاد المتحدث باسم محافظة شيزوكا، تاكاميتشي سوغياما.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن عدد المفقودين يبلغ 20، لكن سوغياما قال إن المحافظة أكدت 19 شخصا على الأقل.

وأضافت أن العدد مرشح للارتفاع.