حبس المتهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سيدة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الأحد، حبس لصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سيدة بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالي من داخلها، بالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالي "من متحصلات واقعة السرقة").

بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى، باستدعاء المجني عليها اتهمتهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.