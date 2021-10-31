الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سيدة بمدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الأحد،  حبس لصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم  بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سيدة بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالي من داخلها، بالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالي "من متحصلات واقعة السرقة").

بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى، باستدعاء المجني عليها اتهمتهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قسم شرطة أسلوب كسر الباب قسم شرطة مدينة نصر جرائم السرقة معلومات جنائية عقوبة السرقة سرقة مبالغ مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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