تجديد حبس متهم قام بمساعدة 4 آخرين بالنصب على سعودى فى البحيرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حوش عيسي الجزئية، تجديد حبس عضو في تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد قاموا بالنصب علي رجل أعمال سعودي في مبلع مليون ريال سعودي بعد إيهامه بتأسيس شركة في الإستثمار العقاري، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.



ترجع أحداث الواقعة، حينما تلقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من رجل أعمال سعودي يفيد قيام مجموعة أشخاص بمركز حوش عيسي بالنصب عليه والحصول علي مليون ريال سعودي بغرض الإستثمار في شركة الإستثمار العقاري.



وقال رجل الأعمال السعودي في البلاغ، إن الأشخاص الذين حصلوا علي المبلغ المالي هم كل من:" أحمد.ع.ا، هاني.خ، طارق.ص.ا،ومصطفي.إ.ص، وعزت.م.ع"، ومحل إقامتهم مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة.



وعقب تقنين الإجراءات وإصدار أمر من النيابة العامة بضبط سالفي الذكر، تمكنت قوة من مباحث مركز حوش عيسي من ضبط المتهم" طارق.ص.ا"، وتم تحرير المحضر رقم ١٥٢٨١ جنح حوش عيسي وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتم التجديد له اليوم 15 يومًا علي ذمة القضية.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين في القضية للعرض علي النيابة لمباشرة التحقيق معهم.