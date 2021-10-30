السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رفع درجة الاستعداد للشتاء واستلام أول مركز بسواعد المتعافين.. أبرز أنشطة «التضامن» في أسبوع

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، نستعرضها في السطور التالية:

استعدادا للشتاء.. «التضامن» ترفع درجة استعداد فرق التدخل لإنقاذ المشردين
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد القصوى لإنقاذ المشردين بالشوارع، استكمالا لجهودها المستمرة في تأمين الصغار والكبار من مخاطر الشارع، خاصة أن هذه المخاطر تزداد في فصل الشتاء في ظل التقلبات المناخية والأمطار والسيول التي تهدد حياة من يتخدون من الشارع مأوى لهم

 «التدخل السريع» تعامل مع 17.5 ألف مشرد منذ 2014

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، تعامل فريق التدخل السريع مع 736 حالة وشكوى منذ منتصف يوليو وحتى الآن ليرتفع بذلك عدد الحالات والشكاوى إلى 17,589 حالة منذ نشأة الفريق عام 2014 وحتى الوقت الحالي.


 «التضامن»: إيداع 996 مواطنا بدور الرعاية.. و7 حالات اتجار بالبشر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إيداع 996 مواطنا ومواطنة بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية منذ إنشاء فريق التدخل السريع بالوزارة في 2014 و حتى الآن.


 استلام أول مركز لعلاج الإدمان أنشئ بسواعد المتعافين تمهيدًا لافتتاحه

انتهى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيهات وتعليمات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من استكمال الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام مبنى المركز تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

 9 إجراءات من «التضامن» استعدادًا لفصل الشتاء

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني استعداداتها لموسم الشتاء لمواجهة أي توقعات لسوء الأحوال الجوية.

محافظة قنا جنوب الوادي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي وزارة التضامن المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

الداخلية تفحص واقعة تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بالهرم

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

تطورات جديدة فى أزمة شيكابالا واتحاد الكرة

جامعة الإسكندرية تكشف تفاصيل «مشاجرة الحقوق».. وسبب منع الدخول

صباح مشالي: الربط الكهربائي مع السعودية يربط مصر بالشبكة الخليجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين فى حراسة قوات الاحتلال

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق