رفع درجة الاستعداد للشتاء واستلام أول مركز بسواعد المتعافين.. أبرز أنشطة «التضامن» في أسبوع

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، نستعرضها في السطور التالية:

استعدادا للشتاء.. «التضامن» ترفع درجة استعداد فرق التدخل لإنقاذ المشردين

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد القصوى لإنقاذ المشردين بالشوارع، استكمالا لجهودها المستمرة في تأمين الصغار والكبار من مخاطر الشارع، خاصة أن هذه المخاطر تزداد في فصل الشتاء في ظل التقلبات المناخية والأمطار والسيول التي تهدد حياة من يتخدون من الشارع مأوى لهم

«التدخل السريع» تعامل مع 17.5 ألف مشرد منذ 2014

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، تعامل فريق التدخل السريع مع 736 حالة وشكوى منذ منتصف يوليو وحتى الآن ليرتفع بذلك عدد الحالات والشكاوى إلى 17,589 حالة منذ نشأة الفريق عام 2014 وحتى الوقت الحالي.



«التضامن»: إيداع 996 مواطنا بدور الرعاية.. و7 حالات اتجار بالبشر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إيداع 996 مواطنا ومواطنة بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية منذ إنشاء فريق التدخل السريع بالوزارة في 2014 و حتى الآن.



استلام أول مركز لعلاج الإدمان أنشئ بسواعد المتعافين تمهيدًا لافتتاحه

انتهى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيهات وتعليمات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من استكمال الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام مبنى المركز تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

9 إجراءات من «التضامن» استعدادًا لفصل الشتاء

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني استعداداتها لموسم الشتاء لمواجهة أي توقعات لسوء الأحوال الجوية.