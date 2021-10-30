السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تطالب بثورة تكنولوجية تناسب طموحات الجمهورية الجديدة

أميرة أبو شقة
أميرة أبو شقة

طالبت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، الحكومة بإعداد استراتيجية رقمية وثورة تكنولوجية وبحثية متطورة تتناسب مع طموحات وأهداف الجمهورية الجديدة وما اعتمدته القيادة السياسيه من رؤي وتواكب التحديث العالمي في عالم التكنولوجيا، خاصة بعد إطلاق منصة الـ"ميتافيرس" التي تعد الثورة المقبلة في تطور الإنترنت.

وشددت أبوشقة، في تصريحات السبت، أنه على الحكومة أن تخرج من الأطر القديمة والتقليدية وتسير في ركب التطور الذي سيجعل العالم أكثر ترابط وسهوله في الاتصال بتقنيات حديثة وعلينا الانتباه لهذه الثورة الجديدة في عالم التكنولوجيا والانترنت ومواجهة ما تصاحبه من تحديات.

وشددت أبوشقة على ضرورة دعم المواهب والمبتكرين من العقول الشابة المصرية وإطلاق العنان لافكارهم للاستفاده منها، وكذلك اعتماد برامج تدريبية متطورة لهم في الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف خلق جيل جديد من المصريين قادر علي دخول النادي التكنولوجي العالمي.

مجلس النواب عضو مجلس النواب التواصل الاجتماعي التكنولوجيا والإنترنت القيادة السياسية المؤسسات الحكومية

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