فصول تنمية المواهب بـ«الثقافي بطنطا»: ورش رسم وكتابة إبداعية للأطفال

نظّم المركز الثقافى بطنطا العديد من الورش الفنية والأدبية لرواد المركز، حيث أقام المركز ورشًا فنية لتعليم الأطفال والشباب فنون الرسم المتنوعة سواء رسم البورتريه أو الرسم بألوان الزيت وألوان الأكليرك، بجانب استكمال المركز ورشة تحسين الخطوط وتدريب رواد المركز مجانًا على أساسيات الخط العربى النسخ والرقعة، تدريب حامد على.

يأتى ذلك استكمالًا للدور الذى تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة فى تنمية ورعاية المواهب الفنية والأدبية.

وأقام نادى الكتابة الإبداعية بالمركز لقاء ثقافى مع الشاعرة مروة مجدى حول تجربتها الإبداعية فى مجال كتابة الشعر والتحديات التى واجهاتها والإيجابيات التى اكتسبتها من الشعر والكتابة، وقامت بمناقشة الأطفال فى أعمالهم الأدبية.

وتهدف فكرة النادى إلى تشجيع الأطفال للتعبيرعن إبداعاتهم، تنشيط الطاقة الإيجابية لدي الأطفال، تعليم أسس ومبادىء الكتابة الإبداعية سواء فى القصة أو الشعر أو الأعمال المسرحية الصغيرة، وتقدم مجانًا لرواد المركز الجمعة من كل أسبوع، بمشاركة ما يقرب من 40 متدربًا على اختلاف أعمارهم.

تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف "المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة" وتوابعهم بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة محمد إدريس، تقديم فعالياتها الثقافية والفنية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الإدمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ الفعاليات التى تقدم ضمن المبادرة.

واستمرت الفعاليات بمدرسة عزبة علام الابتدائية بقرية المراشدة بمركز الوقف، بتنفيذ عدد من الورش الفنية والتراثية التي تقوم بتدريب الفتيات من أهالي القرية علي كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة، منها ورش مجسمات خرز إشراف حورية عصمت، طرق على النحاس إشراف مصطفى إسماعيل، عجائن سيراميك شيرين عفيفي، تعليم كورشية سحر محمد، أشغال خيامية كريم خلف، تفريغ نحاس رانيا المهدى، بجانب ورشة لإكتشاف مواهب الأطفال فى الغناء والتمثيل والالقاء أشرف عليها محمد بكر، إضافة لورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبدالرءوف".