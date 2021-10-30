السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد رحيل نجلها.. أبرز المعلومات عن الفنانة سعاد محمد

الفنانة سعاد محمد
الفنانة سعاد محمد

رحل عن عالمنا إياد فتوح، ابن الفنانة الراحلة سعاد محمد، الذي أنجبته من زوجها الأول محمد علي فتوح بالقاهرة، وهو الابن الأوسط من أبناء الفنانة، وجرى تشييع جنازته ودفنه في القاهرة.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة سعاد محمد. 

-ولدت سعاد محمد في بيروت لأب مصري وأم لبنانية وتحمل الجنسيتين المصرية واللبنانية.

-ولدت سعاد محمد في تلة الخياط في بيروت عام 1926.

-تزوجت ثلاث مرات وكان زواجها الأول من مكتشفها الأديب الصحافي محمد علي فتوح ودام زواجها منه 15 سنة.

-أنجبت سعاد من زوجها الصحفي ستة أبنــاء وبنات ثم انفصلا، وتزوجت بعد ذلك من المهندس المصري محمد بيبرس ورزقت مـنه بأربعة أبناء وتم الطــلاق بعد ذلك.

-تزوجت بعد ذلك من رجل لبناني اسمه أسعد ولم ترزق منه بأطفال وتم الطلاق.

-أجرت عمليتين جراحيتين خطيرتين، الأولى في القلب والثانية في الرأس.

-توفيت مساء يوم الاثنين 4 يوليو 2011 عن عمر ناهز 85 عاما في منزلها بالقاهرة، إثر أزمة قلبية حادة.

-عاشت سعاد في دمشق بسورية وبدأت بغناء الموشحات في إذاعة دمشق في البداية.

-ومن حلب اشتهرت وعرفت بصوتها الجميل، ومن ثم سافرت إلى القاهرة حيث شاركت بفيلم "فتاة من فلسطين".

-لم تقدم في السينما سوى فيلمين أولهما "فتاة من فلسطين" وكان هو أول فيلم عن مأساة القضية الفلسطينية، ثم أسند إليها بطولة فيلمها الثاني "أنا وحدي" من إخراج هنري بركات وشاركها البطولة ماجدة ونور الدمرداش وصلاح نظمي.

-اعتزلت التمثيل واكتفت بالغناء في الإذاعة بأغاني فردية أو أغاني في برامج إذاعية، وقد قدمت الكثير من هذه البرامج، واكتفت من السينما بتقديم أغنيات مدبلجة لبطلات أخريات مثل أغانيها في فيلم "الشيماء أخت الرسول" سنة 1972 وفيلم "بمبة كشر".

-قدمت سعاد محمد أكثر من ثلاثة آلاف أغنية في الإذاعة السورية والإذاعة المصرية وغيرها من الإذاعات العربية.

 

مصر لبنان جنازة فيلم سعاد محمد

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عدو الفساد

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