السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة سكنية بالشروق

المتهمة
المتهمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقة سيدة مسنة بمدينة الشروق  لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأقرت المتهمة بارتكاب جريمتها، وأرشدت عن مكان إخفائها للمسروقات، وأقرت بأنها قامت بقيد عنوانها بمدينة الشروق عن طريق عقد إيجار سورى عقدته مع مالك شقة بمقابل مادى ليسهل عليها العمل بمدينة الشروق.

وعملت خادمة بأكثر من فيلا وشقة سكنية وفشلت في سرقتهم لانتشار كاميرات المراقبة بها، كما أقرت بأنها استغلت كبر سن المجني عليها وقامت بوضع المصوغات داخل كيس بلاستيك وإخفتهم في ملابسها. 

وكان "ع.م"، طبيب، قال إنه نشر على الجروبات الخاصة بمدينة الشروق، طلب توظيف لسيدة للعمل مرافقة لوالدته، على أن تتولى رعايتها لأنها مسنة مقابل مبلغ مالي.

وتابع: "قامت سيدة بمراسلتي وأبدت استعدادها لخدمتها وحضرت في الموعد المتفق عليه وقام بأخذ صورة من بطاقتها الشخصية، وتركها مع والدته، وفورعودته من عمله فوجئ بعدم وجودها ووجود أثار بعثرة بالشقة واكتشف سرقة مصوغات ذهبية من الشقة تقدر بـ 100 ألف جنيه، كما اكتشف بأنها ليست مقيمة بالعنوان المقيد بالبطاقة الشخصية". 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الشروق من طبيب يتهم خادمة بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 100 ألف جنيه من داخل الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 

حبس سرقة نيابة الشروق القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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