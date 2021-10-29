الشرطة الألمانية تسجل دخول 4900 مهاجر فى أكتوبر عبر طريق بيلاروس

سجلت الشرطة الألمانية خلال الأسابيع الأربعة الأول من شهر أكتوبر الجاري دخول 4889 مهاجرا إلى الأراضي الألمانية بصورة غير مصرح بها عبر الحدود مع بيلاروس وبولندا.



وكان هذا العدد أكثر من ضعف ما كان عليه الحال في سبتمبر الماضي.

وأعلنت الشرطة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا ألمانيا عبر طريق بيلاروس خلال العام كله بحوالي 7300.

كانت الشرطة الألمانية تعرضت على الحدود مع بولندا لضغوط كبيرة منذ أغسطس الماضي بسبب المهاجرين.



وقالت الشرطة: "لا توجد حاليا مؤشرات تدل على تحسن الوضع".



وكان حاكم بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أعلن في الربيع الماضي أنه لن يمنع المهاجرين من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات الاتحاد ضد بلاده.



ويتهمه الاتحاد الأوروبي بتهريب أشخاص من مناطق الأزمات، استجابت كل من بولندا وليتوانيا ولاتفيا بزيادة قوات أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس.



ومع ذلك يصل آلاف المهاجرين إلى ألمانيا.

على صعيد آخر، تظاهرت نحو مئة أم بولندية قرب حدود بيلاروس ورددن "عار" و"لا أحد غير قانوني" احتجاجا على ترحيل مهاجرين، بينهم أطفال، حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية : "لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي عندما يقضي أطفال أسابيع في غابات الأراضي البولندية الباردة والرطبة والمظلمة دون ماء أو طعام وبلا أي مأوى".

ويحاول آلاف المهاجرين الذين يتحدر معظمهم من الشرق الأوسط عبور الحدود منذ أغسطس في تحرك يشتبه الاتحاد الأوروبي بأن بيلاروس تقف وراءه ردًا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

وحشدت بولندا آلاف الجنود على الحدود وشيدت سياجًا شائكا، وفرضت حال طوارئ ثلاثة أشهر في المنطقة الحدودية التي يمنع على الصحفيين والمنظمات الإنسانية دخولها.