الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

منهج الصف الرابع الابتدائي ينمي روح الوطنية لدى الطلاب (صورة)

منهج الطلاب
منهج الطلاب

حصلت “الدستور” على نسخة من منهج كتاب الصف الرابع الابتدائي والذي يتحدث عن مصرنا الحبيبة وتحية العلم .

قال الدرس: احترام علم بلدنا مصر واجب وطنى لانه رمز للدولة لذلك أكدت مواد الدستور المصري لعام 2014 على أن إهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون ومن أهم السلوكيات التى تعبر عن احترام بلدنا للعلم الوقوف باحترام اثناء تحية العلم والمحافظة عليه ورفعه عاليا وعدم الكتابة أو الرسوم عليه وعدم لمسه فى الارض أو حرقه أو إبتلاله بالماء.

وأضاف المنهج: يصاحب تحية العلم النشيد الوطنى بلادى بلادى والذي ألف كلماته الشاعر محمد يونس ولحنه الفنان المصري سيد درويش.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك وفي إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال  تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ  ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

وأضاف: "يٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية".

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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