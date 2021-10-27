الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر هيروين بالمطرية 4 أيام والنيابة تستعجل التحريات

هيروين
هيروين

أمرت النيابة العامة، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث المطرية بسرعة إرسال التحريات وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث المطرية وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى شخص بأحد الشوارع، الذى بمجرد أن رأى القوة ارتبك وحاول الهروب، فلاحقته القوة وألقت القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.

النيابة العامة تاجر مخدرات المطرية التحريات مباحث

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وائل لطفي

عدو الفساد

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