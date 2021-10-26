الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عالم أزهري يوضح حدود العورة بين الزوج وزوجته في الشرع

الدكتور عطية صقر
الدكتور عطية صقر

من الأسئلة التي وردت إلى جروبات الفتوى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترغب الكثير من السيدات في معرفتها، وهى هل حدد الشرع حدود للعورة بين الرجل وزوجته، أم أن كل جسد المرأة ملك للرجل؟.

ووجد هذا السؤال تأييدًا كبيرُا من جانب السيدات في معرفة الحكم الشرعي حول هذه المسائل، وأكد أن كثيرًا من العلماء يستحى أن يتحدث فيها على الرغم من أنها أمور دينية ولا يعرف الكثير عنها شيئأ.

وعند الرجوع إلى كتب الفتاوى الشرعية والبحث عن إجابة هذا السؤال، لتقديم الخدمات لجمهور القراء والرد على كافة استفساراتهم، فقد وجدنا مقطع فيديو مسجل للشيخ عطية صقر، من كبار علماء الأزهر رحمه الله، يرد على هذا السؤال.
من جانبه، قال الشيخ عطية صقر، لا توجد حدود للعلاقة بين الزوج وزوجته، وليس بينهما حجاب، فقد حددت العورة وأمر بسترها منع الفتنة التي تنتهي بالاتصال الجنسي، وهذا الاتصال هو مقتضى الحياة الزوجية، فكل ما يؤدي إليه ليس ممنوعًا بل قد يكون مطلوبًا.

واستدل الشيخ عطية صقر، بما جاء في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، وفى الصحيحين، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول دع لى دع لى، أي اترك هذا لى)، وهذا به دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة إمرأته والعكس، ويؤيده ما رواه ابن حبانابن عطاء ابن أبي رباح، سأل عائشة عن الرجل ينظر إلى فرج إمراته، فذكرت له هذا الحديث بمعناه.

وتابع: إذا كان تعرى الزوجين ليس محرمًا، فالأولى عدم التمادي فيه، وقد رويت أحاديث بكراهة النظر إلى الفرج، وإن كان ابن حزم قد رفض قبول هذه الأحاديث، فإن ما هو أكبر من النظر حلال وواقع وهو الجماع، والله أعلم.

حدود العلاقة بين الرجل وزوجته الشيخ عطية صقر الحكم الشرعي جسد المرأة ملك للرجل الفتاوى الشرعية الاتصال الجنسي جمهور القراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

حقيقة وفاة الإعلامى مدحت شلبى

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

لا داعى للتوتر.. قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانى رابعة ابتدائى

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

محمد الباز يكشف سبب دعمه للفنان شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا «مرفوض»