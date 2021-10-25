تستعرض “الدستور” لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الإثنيين ٢٥ أكتوبر نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من القاهرة الكبرى، والإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، ومحافظة الغربية.



تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٤:٣٦

موعد الشروق ٦:٠٤

موعد أذان الظهر ١١:٣٩

موعد أذان العصر ٢:٤٩

موعد أذان المغرب ٥:١٤

موعد أذان العشاء ٦:٣٢



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر ٤:٤٢

موعد الشروق ٦:١٠

موعد أذان الظهر ١١:٤٤

موعد أذان العصر ٢:٥٣

موعد أذان المغرب ٥:١٨

موعد أذان العشاء ٦:٣٧



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٤:٢٥

موعد الشروق ٥:٢١

موعد أذان الظهر ١١:٢٧

موعد أذان العصر ٢:٣٩

موعد أذان المغرب ٥:٠٣

موعد أذان العشاء ٦:٢١





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر





موعد صلاة الفجر ٤:٣٠

موعد الشروق ٥:٥٤

موعد أذان الظهر ١١:٣٤

موعد أذان العصر ٢:٤٩

موعد أذان المغرب ٥:١٤

موعد أذان العشاء ٦:٢٩





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان



موعد صلاة الفجر ٤:٢٨

موعد الشروق ٥:٥١

موعد أذان الظهر ١١:٣٢

موعد أذان العصر ٢:٤٨

موعد أذان المغرب ٥:١٤

موعد أذان العشاء ٦:٢٨









مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس





موعد صلاة الفجر ٤:٣١

موعد الشروق ٥:٥٨

موعد أذان الظهر ١١:٣٤

موعد أذان العصر ٢:٤٤

موعد أذان المغرب ٥:٠٩

موعد أذان العشاء ٦:٢٧





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية





موعد صلاة الفجر ٤:٣٢

موعد الشروق ٦:٠٠

موعد أذان الظهر ١١:٣٥

موعد أذان العصر ٢:٤٥.

موعد أذان المغرب ٥:٠٩

موعد أذان العشاء ٦:٢٨





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية





موعد صلاة الفجر ٤:٣٧

موعد الشروق ٦:٠٥

موعد أذان الظهر ١١:٤٠

موعد أذان العصر ٢:٤٩

موعد أذان المغرب ٥:١٤

موعد أذان العشاء ٦:٣٣