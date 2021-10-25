الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض “الدستور” لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الإثنيين ٢٥ أكتوبر نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من القاهرة الكبرى، والإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، ومحافظة الغربية.


تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٦

موعد  الشروق       ٦:٠٤

موعد أذان الظهر    ١١:٣٩

موعد أذان العصر   ٢:٤٩

موعد أذان المغرب  ٥:١٤

موعد أذان العشاء  ٦:٣٢


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٢

موعد  الشروق       ٦:١٠

موعد أذان الظهر    ١١:٤٤

موعد أذان العصر   ٢:٥٣

موعد أذان المغرب  ٥:١٨

موعد أذان العشاء  ٦:٣٧


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر   ٤:٢٥

موعد الشروق       ٥:٢١

موعد أذان الظهر    ١١:٢٧

موعد أذان العصر   ٢:٣٩

موعد أذان المغرب  ٥:٠٣

موعد أذان العشاء  ٦:٢١


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر


 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٠

موعد  الشروق       ٥:٥٤

موعد أذان الظهر    ١١:٣٤

موعد أذان العصر   ٢:٤٩

موعد أذان المغرب  ٥:١٤

موعد أذان العشاء  ٦:٢٩


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان


 موعد صلاة الفجر   ٤:٢٨

موعد  الشروق       ٥:٥١

موعد أذان الظهر    ١١:٣٢

موعد أذان العصر   ٢:٤٨

موعد أذان المغرب  ٥:١٤

موعد أذان العشاء  ٦:٢٨


 


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس


 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣١

موعد  الشروق       ٥:٥٨

موعد أذان الظهر    ١١:٣٤

موعد أذان العصر   ٢:٤٤

موعد أذان المغرب  ٥:٠٩

موعد أذان العشاء  ٦:٢٧


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية


 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٢

موعد  الشروق       ٦:٠٠

موعد أذان الظهر    ١١:٣٥

موعد أذان العصر   ٢:٤٥.

موعد أذان المغرب  ٥:٠٩

موعد أذان العشاء ٦:٢٨


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية


 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٧

موعد  الشروق       ٦:٠٥

موعد أذان الظهر    ١١:٤٠

موعد أذان العصر   ٢:٤٩

موعد أذان المغرب  ٥:١٤

موعد أذان العشاء  ٦:٣٣

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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