الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكندوز بـ140 والضأن بـ150 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق المحلية

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد  استقرارًا فى الأسواق، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-179 جنيهًا للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140 -160 جنيهًا، أسعار السجق البلدي بين 120-140 جنيهًا، كباب الحلة 140-160 جنيهًا للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 130-160 جنيهًا.

واستقرت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيهًا للكيلو.

وترواحت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيهًا، والكبدة الضأن 140-170 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيهًا للكيلو.

وكانت قد كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة.

الكندوز بــ العدل والضأن ب150 جنيه للكيلو أسعار اللحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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