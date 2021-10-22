الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البحوث الإسلامية» يشارك في فعاليات معرض ساقية الصاوي للكتاب

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

يشارك مجمع البحوث الإسلامية في فعاليات معرض ساقية الصاوي للكتاب في دورته الحادية عشر في الفترة من ٢٢ إلى ٢٨ أكتوبر الجاري؛ والذي تم افتتاحه اليوم وشارك في فعاليات الافتتاح الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية. 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتورنظير عياد إن مشاركة  مجمع البحوث الإسلامية في تلك الفعاليات الثقافية المتنوعة؛ تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأهمية المشاركة الفعالة في مختلف  الفعاليات الجماهيرية خاصة ما يتعلق منها بالجانب العلمي بما يسهم في نشر المنهج الوسطي بين الناس ويبين لهم كل ما اختلط عليهم من مفاهيم حول القضايا المعاصرة.

وأضاف عياد أن هذه المشاركة تمثل إضافة قوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي؛ حيث تهدف إصدارات السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية إلى محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، والتأكيد على أهمية المواطنة والتعايش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، إضافة إلى الإصدارات العلمية المتنوعة.

وأوضح الأمين العام أن الإصدارات العلمية للمجمع تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتستعرض حلولًا واقعية لكثير من القضايا المجتمعية الشائكة، كما تفند الكثير من الشبهات الفكرية المثارة وترد عليها بمنهجية علمية واضحة، كما تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية.

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف ساقية الصاوي الدكتورنظير عياد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب

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