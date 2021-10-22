الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عصابة هاييتية تهدد بقتل جميع الرهائن الأمريكيين والكنديين المختطفين

عصابة هايتية
عصابة هايتية

هددت عصابة هايتية سيئة السمعة بقتل جميع الرهائن الأمريكيين والكنديين الذين اختطفتهم يوم السبت الماضي إذا لم تلب مطالبها.


وذكرت صحيفة ميامي هيرالد، أن العصابة اختطفت 16 أمريكيًا وكنديًا واحدًا من ضواحي العاصمة الهايتية بورت أو برنس يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن العصابة هددت بإطلاق رصاصة في رأس كل رهينة إذا لم تتم تلبية مطالبها بفدية قدرها 17 مليون دولار.


وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قال ويلسون جوزيف، زعيم عصابة "400 ماوازو"، إن أولئك الذين لم "يدفعوا الفواتير بعد" يحتاجون إلى إنهاء ما قاموا به.


وأقسم جوزيف بأنه إذا لم يحصل على طلباته فسوف يقتل الرهائن بالرصاص.
 

وتصدر احتجاز الرهائن عناوين الصحف العالمية حيث يتم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوميًا على الجهود التي يبذلها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لتحرير الرهائن، من بينهم خمسة أطفال. الأصغر يبلغ من العمر ثمانية أشهر.

 

وعلى صعيد آخر، تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن تفعل الولايات المتحدة "كل ما بوسعها" لتحرير المبشرين وأفراد عائلاتهم المختطفين في هايتي.

 

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في عاصمة الإكوادور كيتو "إن تركيزنا في الإدارة منصب بالكامل على هذا الأمر".

 

وأشار إلى أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" منكب على هذه القضية، كما تم إرسال موظفين من وزارة الخارجية الأمريكية إلى هايتي لمتابعة الوضع.

 

وأضاف أن الطرف الأمريكي على اتصال دائم مع شرطة وحكومة هايتي، متعهدا: "سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة في حل الوضع".

 

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "للأسف، هذا أيضا يعرض لمشكلة أكبر بكثير تتمثل في الوضع الأمني الذي ببساطة لا يمكن تحمله، حيث تسيطر العصابات على أجزاء كثيرة في بورت أو برينس وهايتي كلها".

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