لعدم الالتزام.. سحب الأعمال من الشركة المنفذة لطرق قرى البنجر بمدينة الحمام

قال اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، أنه تم صدور قرار من الجهاز المركزى للتعمير بسحب الأعمال من الشركة المنفذة لطرق قرى البنجر بمدينة الحمام وذلك لعدم الالتزام.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أن هذا القرار جاء نظرا لتوقف الشركة المنفذة عن العمل وعدم استجابتها للإنذارات المتكررة لاستئناف العمل، مما يؤثر على الغرض الرئيسى للمشروع وخاصة مع بدء حلول فصل الشتاء وتأثر حركة المواطنين بالمنطقة، وتابع أنه تم البدء فى الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار السحب وإعادة الطرح بالضد طبقا للإجراءات القانونية، مؤكدًا على أنه أن لا تهاون مع التقصير فى أداء الأعمال.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد ناقش مع رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في أغسطس الماضي عددا من المشروعات التنموية والخدمية المقترحة لتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتوفير مزيد من الخدمات وفرص العمل لأهالى مطروح، وذلك بحضور المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية ومهندسي جهاز التعمير .

- استعراض مقترح إنشاء قرية بدوية متكاملة



وتم استعراض مقترح إنشاء قرية بدوية متكاملة بطريق أبو ميلاد على عمق 25 كم جنوب مدينة براني، بعدد 24 منزلاً بدوياً مع قابلية التوسع مستقبلاً بما يخلق مجتمع عمرانى وتنموي جديد يتوافق مع احتياجات أهالى المنطقة و يتيح مزيد من الخدمات ومنعا لأي عشوائيات.

ويقام المنزل على مساحة إجمالية 150 م2، ومكون من 3 غرف ومربوعة و2 حمام ، مع توفير خدمات البنية التحتية من كهرباء ومياه للشرب وصرف صحي بالتعاون بين مركز ومدينة براني وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، و التنفيذ على عام مع بدء الإنشاء .

وأشاد محافظ مطروح بالمشروع المقترح مع إنشاء لجنة لمراجعة وحصر المستحقين من أهالي براني وفق الضوابط والشروط اللازمة ، وكذلك التنسيق مع الجهات الراغبة فى المشاركة فى أعمال البنية التحتية كمؤسسة سقيا الماء في إنشاء محطات تنقية للمياه.