اليونان: تراجع حالات وفيات كورونا بعد التلقيح

وجه رئيس فريق العمل الخاص بمواجهة فيروس كورونا في اليونان سوتيريس تسيودراس نداء عاجلا للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس بتلقي التطعيم.

وقال تسيودراس للتليفزيون اليوناني اليوم الأربعاء إنه بفضل التطعيم، تم خفض حالات الوفاة بفيروس كورونا (كوفيد19-) بواقع 8400 حالة حتى 11 أكتوبر الجاري، كما تم إخلاء نحو 5660 حالة مرضية خطيرة ناجمة عن الإصابة بالفيروس من وحدات الرعاية المركزة.

وأكد الطبيب: أنه تم تقليص خطر الوفاة جراء تداعيات كوفيد19- بنسبة 91% من خلال التطعيم الآمن والفعال بدرجة كبيرة.

وفي اليونان، تراجعت وتيرة حملة التطعيم في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت الحالي، حصل نحو 5ر6 مليون مواطن من مجموع سكان اليونان البالغ نحو 11 مليون نسمة، على التطعيم الكامل، أي أقل من 60 %.

ومنذ أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء، سجلت السلطات الصحية اليونانية 3739 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، كان من بينها 600 حالة تم تسجيلها في مدينة سالونيك الساحلية بشمال اليونان.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض لفيروس كورونا المستجد وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.