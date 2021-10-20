الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

نصائح الرئيس السيسي لخريجي الدفعة الجديدة من كلية الشرطة

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن رجال الشرطة وأسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحفظ أمن الوطن في مرحلة دقيقة، مشددًا على أننا لن ننسى أبناءنا وبناتنا الذين قدموا أرواحهم وحياتهم لتصبح مصر في تلك المكانة التي نشهدها حاليًا.

وقال الرئيس - في كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة - إنه يجب أن نتذكر دائمًا أن الجيش والشرطة ما زالا يقدمان شهداءً، موجهًا التحية والتقدير والاحترام باسمه واسم كل المصريين لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والقضاء وطوائف المجتمع المختلفة.

وأكد الرئيس أنه ينبغي أن نتذكر دائمًا الأيام الصعبة التي مرت بمصر خلال السنوات السبع الماضية والتضحيات التي قدمها الشعب المصري وليس فقط الجيش والشرطة لكي تعيش البلاد وتتقدم.

ووجه الرئيس السيسي التهنئة للضباط والخريجين الجدد، قائلاً "خلوا بالكم من أنفسكم، وزملائكم وكونوا دائمًا مثلاً عظيمًا ورائعًا للناس في الشارع وفي كل مكان"، كما وجه الشكر لأسرهم؛ لتقديم أبنائهم وبناتهم لتولي مهمة عظيمة تتمثل في حماية أمن مصر وسلامة أبنائها.

وشدد الرئيس السيسي، على أن رجال الشرطة يجب أن يكونوا قدوة للمواطنين في التعامل معهم وتلبية مطالبهم، مشيرًا إلى أن التعامل مع الرأي العام ليس أمرًا يسيرًا.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن كافة قطاعات وزارة الداخلية التي تتعامل مع الجمهور يجب أن تكون قدوة ومثلاً ينبغي الحفاظ عليه، وهذا هو التطور الذي نتحدث عنه.

وتابع : "أن الدفعة التي نقوم بتخريجها اليوم هي ثاني دفعة من حملة الدراسات العليا من شباب وشابات الحقوق والكليات المتخصصة"، مضيفا "أننا نقوم بتطور العملية التعليمية، ليصبحوا حاصلين على الدبلوم أو الماجستير بالإضافة إلى البرامج التي تنفذها وزارة الداخلية لتطوير قدرات وأداء أبنائها من الخريجين والعاملين في قطاع الشرطة".

وقال الرئيس السيسي، أنه يجب أن يكون عزف "سلام الشهيد" أحد المراسم التي يتم اتباعها خلال حفلات التخرج في كلية الشرطة، كما هو متبع في الكلية الحربية، متمنيًا التوفيق لرجال الشرطة في مهامهم.

247059931_943256289934234_3975418229621089159_n
247059931_943256289934234_3975418229621089159_n
الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر تخريج دفعة جديدة كلية الشرطة الجيش طوائف المجتمع المختلفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

«البترول» تستعد لطرح أهم 7 مناطق للتنقيب عن الذهب فى مصر

«تاج الدين»: لم نصل ذروة الموجة الرابعة من «كورونا» حتى الآن

محمد الباز: أحداث يناير كبدت الدولة خسائر كبيرة وضمت النبلاء والأوباش

"لست مثاليا".. أشرف بن شرقي يكتب رسالة غامضة

تأجيل محاكمة زياد العليمي إداريًا لنشر أخبار كاذبة عبر «فيسبوك»

حبس سائق تسبب في مصرع شاب بحادث تصادم على طريق أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الرئيس اللبنانى يبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الكويت تدعو لتفعيل الآليات الدولية لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي