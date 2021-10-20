بوريل: لا يمكن للبرلمان التونسى أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل، إنه "لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية".

وجاء تصريح بوريل أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في مقره بمدينة سترازبورغ الفرنسية.

وأضاف: "من الضروري لمستقبل البلد (تونس) ولمصداقيته الداخلية والدولية، أن يقوم الرئيس (قيس سعيد) والسلطات التونسية، على جميع المستويات، بإعادة النظام الدستوري والمؤسساتي كاملين، ومن ضمنها أعمال البرلمان".

ويوم الاثنين، صرح بوريل في مؤتمر صحفي بأنه تحدث قبل أيام مع الرئيس قيس سعيد، لافتا إلى أنه شدد خلال اتصاله الهاتفي مع سعيد على "أهمية المحافظة على مكتسبات الديمقراطية" في تونس، و"احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان العودة الطبيعية للحياة المؤسساتية".

وكان سعيد علق في يوليو الماضي صلاحيات البرلمان لمدة شهر، ثم أصدر أمرا رئاسيا بعد ذلك ينص على أن هذا التعليق لأجل غير محدد.

وعلى صعيد آخر ، دعت ليتوانيا الاتحاد الأوروبي إلى غلق مجاله الجوي أمام شركات الطيران المتجهة إلى مينسك، في ضوء استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من بيلاروس.

وقال وزير الخارجية الليتواني، جابريليوس لاندسبيرجيس: إنه طرح الفكرة على نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عُقد في لوكسمبورج أمس.

وأوضح وزير الخارجية الليتواني، أن هناك دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي تكافح من جانبها أيضا بسبب الهجرة غير الشرعية، ومن بينها ألمانيا، رحبت بالاقتراح، بحسب ما ورد في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء (بي إن إس).

وتتهم فيلنيوس الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بدفع اللاجئين نحو الحدود المشتركة بين بلاده والدول الاخرى، والتي تعد أيضا حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي.

ورفض لوكاشينكو، مجددا الاتهامات باستخدام المهاجرين للانتقام من الاتحاد الأوروبي بسبب عقوباته و استضافة نشطاء للمعارضة.