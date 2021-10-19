الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الميت الحى.. الحاج عبده يحاول إثبات قيده على الحياة لصرف معاشه

الحج عبده
الحج عبده

"لفيت في كل المديريات علشان أثبت اني عايش مموتش".. بتلك الكلمات بدأ المواطن عبده محمد إبراهيم، ٦٥ عامًا، حكايتة وذلك بعد أن ضاقت به السبل وانقطع عنه معاشه منذ ثلاثة عشر شهرًا بسبب خطأ في السيستم جعل من عم عبده "ميتًا" وهو على قيد الحياة.

ويقول عم عبده في حواره مع “الدستور” إنه فوجئ في شهر أكتوبر الماضي بموظفة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن حي المناخ إنها تقول له “إيه ده إنت عايش ده ظاهر عندي ع الجهاز إنك إنت وأسرتك ميتين، وتخيل لنا إنك توفيت إنت وأسرتك في حادث".

وتابع عم عبده قائلا:" وطلبت مني الموظفة في الحال أن أقوم بعمل قيد عائلي حتى يتم صرف معاشي من جديد ولكن لم يتغير شيء في الأمر ولم يتم رفع اسمي لدى التضامن الاجتماعي من كشوف الوفيات حتى أحصل على معاشي من جديد".

ولفت عم عبده إلى أن المعاش الاجتماعي لابنائه الاثنين أيضا تم وقفة لتسجيلهم متوفين هم الآخرون رغم أنهم مقيدين بالمدارس ولديهم تأمين صحي.

وعن مأساته فيقول عم عبده إنه قام بالمرور على كل المديريات لإثبات أنه على قيد الحياة مما جعله أصبح أضحوكة للعاملين في تلك المدريات  قائلا: "بقوا لما يشوفوني يقلولي إنت لسة ميت ياعم عبده مرجعتش للحياة". 

أما عن الظروف المعيشية فقد استدان عم عبده لشركة الكهرباء وأيضا الجيران لكونه يستلف حتى يعود معاشه الذي تأخر ثلاثة عشر شهرًا لتتراكم الديون على عاتقه، مما دفع زوجته للنزول والعمل في مطبخ أحد المطاعم لتوفير احتياجات البيت الأساسية جدا، وأيضا مصاريف الدراسة للأبناء.

وناشد عم عبده وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن ببورسعيد بالنظر لحالته بالاعتراف به على قيد الحياة، وإعادة صرف معاشه الاجتماعي من جديد حتى يسدد ديونه.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=567631934562258&id=102254905518994

معاش تأمبن صرف بورسعيد جديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

الصحة: 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة

«مستقبل آمن».. مستفيدون من تطوير العشوائيات لـ «الدستور»: الدولة أنصفتنا

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

وزير الرياضة يكشف حقيقة حل اتحاد الكرة بعد المخالفات المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها