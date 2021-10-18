19 معلومة عن أول مركز لعلاج الإدمان في قنا

بتكلفة 20 مليون جنيهًا..

تفقدت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال التشطيبات النهائية بمركز "عزيمة " لعلاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء ، وتحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى بمنطقة المعبر وسط مدينة قنا، رافقها خلال جولتها مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

أوضحت السكرتير العام المساعد أن مركز "عزيمة" لمكافحة الإدمان مقام على مساحة 4500 متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليون جنيه، ويضم المركز مبني للعيادات عبارة عن غرفتين للكشف، وصالة استقبال، وصيدلية، ومبنى الأنشطة يضم مركز حاسب آلي، وصالة جيم، وقاعة تنس طاولة، وقاعة للفنون والموسيقى، ومطبخ، وصالة طعام، وكافيتريا، فيما يحتوي مبنى النزلاء على 32 غرفة بطاقة استيعابية تبلغ 100 سرير لاستقبال وعلاج مرضى الإدمان، وقسم لعلاج السموم "الديتوكس" وهو قسم جديد من نوعه ضمن مراحل العلاج والتأهيل، ومصلى، وملعب كرة قدم، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات، وقاعة اجتماعات، ومبنى إداري.

وأضافت ابراهيم، خلال بيان إعلامي صادر عن الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الإثنين، أن المركز سوف يضم ورش "نجارة، ونقاشة، وكهرباء، وحدادة"؛ لتعليم المتعافين الحرف المهنية التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار الحرص على دعم المتعافين من تعاطي المخدرات، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، وتكليف أطباء من جامعة جنوب الوادي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقًا للبروتوكول الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجهت السكرتير العام المساعد بقنا بسرعة الإنتهاء من المركز تمهيدًا لافتتاحه بشكل رسمي أمام الجمهور قريبًا، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتنمية المحافظات فى مختلف المجالات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية.