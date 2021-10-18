جذابة وراقية.. أبرز إطلالات الفنانة حورية فرغلي (صور)

تحتفل اليوم الإثنين 18 أكتوبر من كل عام الفنانة حورية فرغلي بعيد ميلادها، حيث أكملت الـ45 عامًا، وعانت خلال الفترة الماضية بسبب إجرائها العديد من عمليات التجميل في أنفها، إلى أن وصلت مؤخرًا للشكل الذي يسبب لها راحة بالمقارنة فيما قبل وتعرضها للعديد من الانتقادات وعدم قدرتها على التنفس بشكل سليم، ومن المعروف أن حورية فرغلي لها المزيد من الإطلالات الجذابة المفعمة بالأنوثة والحيوية.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي مجموعة من أبرز إطلالات الفنانة حورية فرغلي.

بداية حورية فرغلي

ولدت حورية فرغلي بدولة الإمارات، ودرست إدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، وفي هذه المرحلة قامت بممارستها رياضة الفروسية التى حصدت من خلالها العديد من الجوائز المحلية والدولية.

من صاحبة مركز تجميل إلى ملكة جمال مصر

بعد عودتها إلى مصر قررت فتح أحد مراكز التجميل، حيث أصبح لها العديد من الزبائن، وبعدها قد توجت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002.

من مساعدة مخرج إلى ممثلة

عملت أيضًا في بدايتها الفنية مساعدة المخرج الراحل يوسف شاهين، وقد عرض عليها دخول المجال الفني ونصحها يوسف شاهين بتعلم التمثيل قبل أن يشركها بأعماله الفنية.

بدايتها الفنية

كانت انطلاقتها الحقيقية بعد عام، من مشاركتها فيلم "كلمني شكرًا"، ثم من خلال دورها المميز في مسلسل "دوران شبرا" وبعدها فيلم "عبده موتة" ، ثم فيلم "سالم أبو اخته" وبعدها القشاش.

أبرز إطلالات حورية فرغلي

تتميز إطلالات حورية فرغلي بالبساطة، حيث تُفضل الملابس الكاجوال في معظم ظهورها، ودائمًا اختارتها الفساتين ما بين المجسم والقصير المنفوش، حيث تفضل الستايلات التي تبرز رشاقتها، وتتنوع ما بين تلك القصات.

حورية فرغلي من الناحية الجمالية

تتميز حورية فرغلي بملامح مصرية جذابة مما جعلها لا تفضل وضع الكثير من المكياج وتفضل وضع لمسات بسيطة فقط لتظهر ملامحها الجميلة، حيث أنها تظهر بشكل ناعم وبسيط عند وضعها للمكياج، وأما عن قصات الشعر فهي ظهرت في البداية بالشعر الطويل الكثيف الأسود، ولكنها غيرت واتجهت إلى قصات الشعر الكاريه القصير، وهذا تمشي مع ملامحها ومع طول جسدها كثيرًا، وأطلقت تلك القصة باسم حورية فرغلي.

أعمال حورية فرغلي الفترة المقبلة

يذكر أن حورية فرغلي تحضر حاليًا لأول مسلسل جديد وهو من بطولتها بعنوان «أيام وبنعشها»، وذلك بعد تجاوزها لتلك الأزمة الصحية، التي مرت بها خلال الفترة الماضية ، ويشارك في بطولته شيري عادل، محمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.