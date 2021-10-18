«أسوشيتد برس» تسلط الضوء على جهود مصر فى تطعيم مواطنيها ضد كورونا

سلطت وكالة «أسوشيتد برس» الضوء على جهود الحكومة المصرية لتطعيم مواطنيها، مؤكدة أن مصر كثفت من حملات تطعيم الطلاب والمدرسين والعاملين في الجامعات والمدارس الأسابيع الماضية.

واعتبرت الوكالة الأمريكية ذائعة الصيت أن قرار الحكومة المصرية الأخير بمنع دخول الموظفين غير المطعمين أماكن عملهم يأتي من حرص الحكومة على مواطنيها وتشجيعهم لتناول اللقاح، لاسيما مع دخول الموجة الرابعة من كورونا.

ونقلت الوكالة القول عن وزيرة الصحة هالة زايد قولها: إن الحكومة حصلت على أكثر من 62 مليون جرعة من لقاح كورونا، ومن المتوقع وصول 7.8 مليون جرعة آخر هذا الشهر، وقالت إنه تم إعطاء حوالي 31.7 مليون جرعة للسكان منذ إطلاق حملة التطعيم في يناير.

وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت مصر بشكل إجباري تطعيم العاملين في المواقع والمنتجعات السياحية على البحر الأحمر وأماكن أخرى لإنعاش قطاع السياحة.

وسجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 871 حالة إصابة و44 حالة وفاة، ليرتفع العدد إلى نحو 318 ألفًا و460 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 17970 حالة وفاة.

يأتي هذا فيما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

غير الملقحين ضد كورونا

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

منع غير الملقحين ضد كورونا من دخول العمل

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم بدخول أي موظف لم يتلقَ اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.