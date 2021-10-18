الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أكرم حسني يستأنف تصوير «العميل صفر» عقب عودته من مهرجان الجونة

أكرم حسني
أكرم حسني

يستأنف النجم أكرم حسني تصوير فيلمه السينمائي الجديد "العميل صفر"، عقب عودته من الجونة، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف.

ويلعب أكرم حسني خلال أحداث فيلم "العميل صفر" شخصية دور فرد أمن في إحدى المؤسسات ويتعامل على أنه "جيمس بوند" رغم أنه "صفر" في أي مهمة تسند له. 

وكان أكرم حسني وفريق عمل الفيلم قد انتهوا من تصوير 6 أيام ضمن أحداث الفيلم. 

فيلم "العميل صفر" من المفترض طرحه بدور العرض السينمائي ضمن موسم رأس السنة الجديدة.

مسلسل أكرم حسني في رمضان 2022 

في السياق ذاته، تعاقد أكرم حسني مؤخرًا على عمل درامي جديد لرمضان 2022 المقبل، وذلك بعد أن غاب عن السباق الرمضاني الماضي.

يحمل المسلسل اسم مبدئي بعنوان "مكتوب عليا"، يجرى أكرم تجهيزات العمل خلال هذه الفترة، حيث يعكف المؤلف على الانتهاء من كتابة حلقاته لاختيار الأبطال المشاركين، وتحديد موعد التصوير.

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شىء كبير يجرى

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