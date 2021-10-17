الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن العراقى: لن نسمح بحدوث أى اعتداء على الممتلكات العامة

اللواء طيار تحسين
اللواء طيار تحسين الخفاجي

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، اليوم الأحد، إن الحديث عن إغلاق طرق بالبلاد غير صحيح.

 

وأكد الخفاجي أن القوات الأمنية لن تسمح بحدوث أي اعتداء على الممتلكات العامة في العراق، لافتًا إلى أن الاعتراض على نتائج الانتخابات في العراق يمر عبر القضاء، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.

 

ودعا المتحدث  باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، الخاسرين في الانتخابات لمراعاة الوضع الأمني في العراق، مؤكدا انتهاءالانتخابات في العراق.

 

فيما أشارت مفوضية الانتخابات العراقية إلى أن المراقبة الدولية ستستمر حتى المصادقة النهائية على النتائج.

 

وكانت الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات دفعت، اليوم الأحد، جماهيرها للنزول إلى الشارع احتجاجا على النتيجة النهائية.

 

وشهدت محافظات بغداد والبصرة ونينوى، احتجاج المئات من جماهير الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات وقطعت الشوارع وأحرقت إطارات السيارات.

 

فيما حاولت القوات الأمنية العراقية صد المحتجين ومنعهم من الخروج في مناطق أخرى.

 

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وائل لطفي

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